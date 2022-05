Survivor Cemal Can kimdir? Cemal Can kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Cemal Can Canseven'in hayatı ve biyografisi! - Haberler

Survivor All Star izleyicileri tarafından merak edilen isimler arasında Cemal Can Canseven geliyor. Peki, Survivor Cemal Can kimdir? Cemal Can kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ayrıntılar haberimizde...

SURVİVOR CEMAL CAN KİMDİR?

Cemal Can Canseven (d. 25 Mayıs 1995, İzmir), Türk Dj, Şarkıcı, Model ve Oyuncu.

Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995'te İzmir Foça da Rukiye ve İrfan Canseven'in oğlu olarak dünyaya geldi. Baba tarafından Selanik göçmeni, anne tarafından ise Rizelidir. Cemal ismini dedesinden alan Canseven, Can ismini ise koyu Fenerbahçeli ve Can Bartu hayranı olan babası İrfan Canseven vesilesiyle eski milli futbolcu, sinyor lakaplı Can Bartu'dan almıştır.

Eğitim hayatına İzmir'de, Mavişehir İlkokulunda başlayan Canseven, 10 yaşından 14 yaşına kadar Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Foça Altyapı futbol okulunda 10 yaşından 14 yaşına kadar kaptanlık ve kalecilik yaptı.

HAYATI VE KARİYERİ

Liseyi bitiren Canseven, 2013 yılında İstanbul Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümünü kazanarak İstanbul'a geldi. Bir yandan okurken bir yandan da modellik yapan Canseven, arkadaşının tavsiyesiyle de İstanbul Dj Academy'e kaydolup sertifikasını almış ve Djlik kariyerine başlamıştır.

Televizyona ilk adımını ise Cappy ve Cornetto reklamıyla atan Cemal Can 2020 yılında Survivor Türkiye yarışmasına katılarak devam etmiştir. Yarışmada insanlara kendini sevdirmiş, yarışma sonunda ise bunu şampiyonlukla taçlandırmıştır. Yarışma sırasında hızla yükselen takipçi sayısıyla da bunu göstermiştir.

Yarışmadan sonra birçok teklif alan Canseven, ilk dergi çekimini InStyle Men Türkiye Ekim sayısının kapak konuğu olarak gerçekleştirmiştir. Daha sonra Based İstanbul ve dünyaca ünlü, Ricky Martin ve İtalyan grup Maneskin'in de daha önce yer aldığı Cap 74024 dergisiyle devam etmiştir.

Amerika'ya tatil için giden Cemal Can Canseven dünyaca ünlü marka Valentino'nun kendisine attığı DM ile markayla anlaşma yapmıştır. Valentino ile ilk işini çanta tanıtımıyla yapan Canseven, devamında marka ürünleriyle reels çekmiştir. 2021'de Valentino'nun Paris Moda Haftası'ndaki defilesine, 2022'de Valentino Beauty markasının parfüm tanıtımı için Roma'ya davet edilmiştir. Markayla yaptığı işbirlikleri arasından en çok ses getiren ise Lady Gaga'nın da yüzü olduğu Voce Viva parfümüne çektiği reels olmuştur.

Modellik ve Influencerlık kariyeri bir yana oyunculuk kariyeri de 2021'de dijital platform Exxen'in ilk dizilerinden olan, başrolünü Aleyna Tilki ile paylaştığı gençlik ve müzikal dizi İşte Bu Benim Masalım ile başlamıştır.

Dizi çekimlerinden önce şarkıcılık çıkışı için hazırlıklara başlayan Cemal Can Canseven, ilk adımı Meltem Taşkıran'dan şan eğitimi alarak atmıştır. Müzik tarzı olarak kendini pop müziğe yakın hisseden Canseven, klibini Gülşen Aybaba'nın çektiği, söz ve bestesi Sinan Akçıl'a ait olan, aranjesini Mustafa Ceceli'nin, yapımcılığını da Samsun Demir'in yaptığı 'Kahraman' isimli teklisini 25 Mart 2021'de piyasa'ya sürdü.

Kahraman şarkısı Apple Music Top 100'de 12.sırada, Zirvedekiler: Türkçe Pop listesinde 4.sırada, içinde Global isimlerin de bulunduğu Bugün'ün hitleri listesinde 21.sırada yer almıştır. Şarkının klibi ise 24 saatte 1,4 M izlenerek başka bir başarıya imza atmıştır.

