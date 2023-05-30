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Survivor çark ödülünde kim ne kazandı? 30 Mayıs 2023 Survivor çark çevirme ödülünde kim hangi ödülü kazandı?

Survivor çark ödülünde kim ne kazandı? 30 Mayıs 2023 Survivor çark çevirme ödülünde kim hangi ödülü kazandı?

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Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü Türk-Yunan ödülünü kazanan takım Erkekler oldu. Erkekler güzel bir yemeğin ardından çark çevirme ödülüne geçti. Peki, Survivor çark ödülünde kim ne kazandı? 30 Mayıs 2023 Survivor çark çevirme ödülünde kim hangi ödülü kazandı? İşte detaylar...

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Peki, Survivor çark ödülünde kim ne kazandı? 30 Mayıs 2023 Survivor çark çevirme ödülünde kim hangi ödülü kazandı? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR TÜRK-YUNAN ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bugünkü Türk-Yunan ödül oyununu Erkekler takımı kazandı. Erkekler takımı güzel bir yemeğin ardından çark çevirme ödülüne geçti.

Survivor çark ödülünde kim ne kazandı? 30 Mayıs 2023 Survivor çark çevirme ödülünde kim hangi ödülü kazandı?

SURVİVOR ÇARK ÇEVİRME OYUNUNDA KİM HANGİ ÖDÜLÜ KAZANDI?

Survivor'da çark çeviren isimler ve kazandıkları ödüller:

  • Özgür : 1000 Euro kazandı.
  • Ilias : Spor ayakkabı kazandı.
  • Sakis : Cheesecake kazandı.
  • Yusuf : 1000 Euro kazandı.
  • Yorgos : Cheesecake kazandı.
  • Osman Can : 1000 Euro kazandı.
  • Nikos : Spor ayakkabı kazandı.
  • Marios : Dominik ödülü kazandı.
  • Takis : Dominik ödülü kazandı.
  • Ertuğ : Sushi kazandı.
  • Konstantinos : Spor ayakkabı kazandı.
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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