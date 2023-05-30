Survivor çark ödülünde kim ne kazandı? 30 Mayıs 2023 Survivor çark çevirme ödülünde kim hangi ödülü kazandı?

Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü Türk-Yunan ödülünü kazanan takım Erkekler oldu. Erkekler güzel bir yemeğin ardından çark çevirme ödülüne geçti. Peki, Survivor çark ödülünde kim ne kazandı? 30 Mayıs 2023 Survivor çark çevirme ödülünde kim hangi ödülü kazandı? İşte detaylar...