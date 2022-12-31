Merakla beklenen Survivor 2023'den yarışmacıların tanıtıldığı ilk fragman yayınlandı. 2023 Survivor ünlüler kadrosunda yer alan Cansu Tuman merak konusu oldu. Peki, Survivor Cansu Tuman kimdir? Cansu Tuman kaç yaşında, nereli? Cansu Tuman İnstagram hesabı! Cansu Tuman mesleği ne? İşte detaylar...

Survivor ünlüler kadrosunun yer aldığı ilk fragman yayınlandı. 2023 Survivor'da yer alan ünlüler merak konusu oldu. Bu yıl Survivor'da ünlüler takımında yer alan Seçkin Piriler'in hayatı araştırılıyor. Survivor 2023 kadrosunda yer alacak Cansu Tuman merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Survivor Cansu Tuman kimdir? Cansu Tuman kaç yaşında, nereli? Cansu Tuman İnstagram hesabı! Cansu Tuman mesleği ne? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?



Survivor yarışmasının gönüllüler takımında yer alan isimler arasında; Aziz, Osman Can, Tunga, Aleyna, Asena, Kardelen, Özgür yer alıyor.

2023 SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU!

Survivor Ünlüler kadrosu merak konusu oldu. Survivor ünlüler kadrosunda Zeynep Alkan, Ümit Erdim, Aysu Keskin, Cansu Tuman, Yusuf Güney, Seçkin Piriler, Barış Telli, Murat Eken ve Berdan Mardini yer almaktadır.

SURVİVOR CANSU TUMAN KİMDİR?

Cansu Tuman, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji eğitimi alan Cansu Tuman, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde oyunculuk eğitimi aldı. Cansu Tuman, 2015 yılından itibaren Arka Sokaklar, Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Öğretmen, Alparslan Büyük Selçuklu, Teşkilat gibi çeşitli Film ve dizilerde rol aldı.