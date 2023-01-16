Survivor 2023'ün başarılı kadın yarışmacılarından olan Cansu Tuman kimdir merak ediliyor. Peki, Survivor Cansu kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2023 Cansu Tuman kimdir, kaç yaşında, evli mi, mesleği ne? İşte ayrıntılar...

Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Survivor 2023 kadrosu merak ediliyor. Peki, Survivor Cansu kimdir? Survivor 2023 Cansu Tuman kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

SURVİVOR CANSU TUMAN KİMDİR?

Cansu Tuman, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji eğitimi alan Cansu Tuman, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde oyunculuk eğitimi aldı. Cansu Tuman, 2015 yılından itibaren Arka Sokaklar, Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Öğretmen, Alparslan Büyük Selçuklu, Teşkilat gibi çeşitli Film ve dizilerde rol aldı.