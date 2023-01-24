Survivor 2023'ün merakla beklenen yeni bölümü başladı. Survivor yarışmacılarından Cansu Tuman merak konusu oldu. Peki, Survivor Cansu kimdir? Cansu Tuman mesleği ne, kaç yaşında? Survivor Cansu İnstagram hesabı! İşte detaylar...

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023 yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezon yarışmacılarıyla dikkat çeken Survivor'un yarışmacılarından Cansu Tuman merak konusu oldu. Peki, Survivor Cansu kimdir? Cansu Tuman mesleği ne, kaç yaşında? Survivor Cansu İnstagram hesabı! Detaylar haberimizde...

SURVİVOR CANSU KİMDİR?

Cansu Tuman, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji eğitimi alan Cansu Tuman, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde oyunculuk eğitimi aldı. Cansu Tuman, 2015 yılından itibaren Arka Sokaklar, Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Öğretmen, Alparslan Büyük Selçuklu, Teşkilat gibi çeşitli Film ve dizilerde rol aldı.