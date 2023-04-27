Survivor yarışmacılarından Cansu'nun hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Cansu Tuman'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Cansu kimdir? 2023 Survivor Cansu Tuman kaç yaşında, nereli? Survivor Cansu mesleği ne? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor yarışmacılarından Cansu Tuman'ın hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Cansu Tuman'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Cansu kimdir? 2023 Cansu Tuman kaç yaşında, nereli? Survivor Cansu mesleği ne? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR CANSU KİMDİR?

Cansu Tuman, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji eğitimi alan Cansu Tuman, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde oyunculuk eğitimi aldı. Cansu Tuman, 2015 yılından itibaren Arka Sokaklar, Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Öğretmen, Alparslan Büyük Selçuklu, Teşkilat gibi çeşitli Film ve dizilerde rol aldı.