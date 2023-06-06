Survivor Cansu elendi mi, nerede, neden yok? Survivor 2023 Cansu Tuman elendi mi, neden elendi? Survivor Cansu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor 2023'de sürpriz bir eleme yaşandı. Cansu, Özgür ve Ertuğ'un yer aldığı eleme potasında Cansu Tuman adaya veda etti. Bunun ardından izleyiciler, Survivor Cansu Tuman elendi mi? Survivor 2023 Cansu Tuman elendi mi, neden yok? Survivor Cansu kimdir, kaç yaşında, nereli? merak etti.

Survivor'da bugün eleme yapıldı. Eleme sonrasında izleyiciler, Survivor Cansu Tuman elendi mi? Survivor 2023 Cansu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Cansu neden elendi? merak etti. Peki, Survivor Cansu Tuman kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR CANSU ELENDİ Mİ?

Bugün yapılan oylama sonucunda Cansu Tuman adaya veda eden isim oldu. Cansu; Özgür ve Ertuğ'dan daha az oy alarak adaya veda etti.

SURVİVOR CANSU KİMDİR?

Cansu Tuman, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji eğitimi alan Cansu Tuman, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde oyunculuk eğitimi aldı. Cansu Tuman, 2015 yılından itibaren Arka Sokaklar, Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Öğretmen, Alparslan Büyük Selçuklu, Teşkilat gibi çeşitli Film ve dizilerde rol aldı.

Survivor'da Cansu 5 Haziran günü yapılan eleme konseyinde Ertuğ ve Özgür'den daha az oy alarak adaya veda etmiştir.