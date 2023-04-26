Survivor'un yeni bölümünde aile ödülü sonrasında yarışmacıların aileleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor yarışmacılardan Cansu'nun ailesi kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor Cansu annesi, ablası kim? 2023 Survivor Cansu Tuman ailesi kimdir? İşte detaylar...

Survivor'un bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde yarışmacılar aile ödülü için yarışacaklar. Aile ödülünde yarışmacılar, adaya gelen aileleri ve arkadaşları ile ilk kez görüştüler. Yeni bölüm sonrasında yarışmacıların aileleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarışmacılardan Cansu Tuman ailesi merak konusu oldu. Peki, Survivor Cansu annesi, ablası kim? 2023 Survivor Cansu Tuman ailesi kimdir? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR CANSU KİMDİR?

Cansu Tuman, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji eğitimi alan Cansu Tuman, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde oyunculuk eğitimi aldı. Cansu Tuman, 2015 yılından itibaren Arka Sokaklar, Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Öğretmen, Alparslan Büyük Selçuklu, Teşkilat gibi çeşitli Film ve dizilerde rol aldı.

SURVİVOR CANSU ABLASI KİM?

Survivor yarışmacılarından Cansu'nun ablası Burcu Mercan'dır. Burcu Mercan, İstanbul'dan aile ödülü için yarımaya gelmiştir.