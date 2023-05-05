Survivor CANLI izle! 5 Mayıs Survivor canlı yayın izle! Survivor 2023 başladı!

TV8'de yayınlanan ve heyecan dolu dakikaların yaşandığı ekranların en çok izlenen yarışma programı Survivor canlı yayın araştırılıyor. Canlı izlemek linki ve daha fazlası tüm detaylarıyla haberimizde. Survivor 2023'te dokunulmazlık oyunları ve ödül oyunları ile büyük heyecan devam ediyor. Haftanın performans birincisi oyunlar sonunda seçiliyor. 5 Mayıs Survivor canlı yayın izle! Survivor canlı izle! haberimizde...

Survivor canlı izle! TV8'de yayınlanan ve heyecan dolu dakikaların yaşandığı ekranların en çok izlenen yarışma programı Survivor canlı yayın araştırılıyor. Canlı izlemek linki ve daha fazlası tüm detaylarıyla haberimizde. Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunları ve ödül oyunları ile büyük heyecan devam ediyor. Haftanın performans birincisi oyunlar sonunda seçiliyor. 5 Mayıs Survivor canlı yayın izle! Survivor canlı izle!

SURVİVOR CANLI İZLE

Survivor'ı canlı yayın ile izlemek için TV8 kanalını seyredebilir veya TV8 resmi internet sitesinden takip edebilirsiniz.

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Survivor hafta sonu ve hafta içi her gün (Cuma hariç) saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor.

SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER?

Ünlüler

Yusuf Güney

Ümit Erdim

Murat Eken

Seçkin Piriler

Zeynep Alkan

Aysu Keskin

Cansu Büşra Tuman

Berdan Mardini

Barış Telli

Kürşat Yalçınkaya

Buse Plan

Halil İbrahim Göker

Gönüllüler

Alper Rende

Özgür Tetik

Aleyna Elibol

Aziz Ozan Dilber

Tunga Sayan

Walison Fonseca

Kardelen Kalender

Asena Demirbağ

Ayşe Gizem Avcı Ayan

Osman Can Ural

Chaby Han

Elanur Pat