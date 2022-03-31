Survivor canlı izle! 31 Mart Perşembe TV8 Survivor yeni bölüm canlı izle! Survivor 65. bölümde neler olacak? Eleme potasında kim var? TV8 canlı izle!
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TV8'in sevilen yarışması Survivor bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Bugünkü fragman henüz yayınlanmadı ama normalde Perşembe günleri Anlat Bakalım oynanıyor. Survivor canlı izle! 31 Mart Perşembe Survivor yeni bölüm canlı izle! Survivor yeni bölümde neler olacak? Potada hangi isimler var? Survivor full izleme linki var mı? Survivor 2022 65. bölüm canlı izle! Survivor HD canlı izle...
Survivor All Star heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Dün adaya veda eden isim Yasin olmuştu. Bugünün fragmanı ise henüz çıkmadı. Fakat TV8 yayın akışında Survivor yer alıyor. Bugün yeni bölüm saat 20:00 'da başlayacaktır. Survivor canlı izle! Survivor canlı izle! 31 Mart Perşembe Survivor yeni bölüm canlı izle! Survivor yeni bölümde neler olacak? Eleme potasında kimler var? Survivor bugünkü bölümde kavga mı çıkacak? Survivor canlı yayın izle! TV8 canlı izle! Survivor 65. bölüm izle! Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor Anlat Bakalım kim kazandı?
Survivor haftanın hemen hemen her günü saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor. Survivor yarışmasını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
- 16:00 -Zuhal Topal'la Yemekteyiz/ Yeni Bölüm
- 20:00 -Survivor All Star/ Yeni Bölüm
- 00:15 -Canım Annem
Bu hafta adaya veda eden isim Yasin oldu. Gönüllüler takımından Yasin adaya veda etmiş oldu.
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir.
Ünlüler
- Çağan Atakan Arslan
- Adem Kılıçcı
- Nagihan Karadere
- Aycan Yanaç
- Barış Murat Yağcı
- Merve Aydın
- Batuhan Karacakaya
- Sema Aydemir
- Furkan Kızılay
- Elif Yıldırım Gören
- Sercan Yıldırım
- Mert Öcal
- Birsen Bekgöz
- Parviz Abdullayev
- Ayşıl Özaslan
Gönüllüler
- Gökhan Keser
- Ogeday Girişken
- Evrim Keklik
- Seda Ocak
- Yasin Obuz
- Anıl Berk Baki
- Berkan Karabulut
- Sude Burcu
- Berna Keklikler
- Sadık Ardahan Uzkanbaş
- Nisa Bölükbaşı
- Hikmet Tuğsuz
- Yağmur Banda
- Yunus Emre Özden
- Gizem Kerimoğlu