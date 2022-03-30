Survivor canlı izle! 30 Mart Çarşamba TV8 Survivor yeni bölüm canlı izle! Survivor 64. bölümde neler olacak? Eleme potasında kim var? TV8 canlı izle!
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TV8'in sevilen yarışması Survivor bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Bugün ödül oyunu oynanacak ve ada konseyince bir kişiyi adaya veda edecek. Heyecanla beklenen ödül oyunu bugün olacak.. Survivor canlı izle! 30 Mart Çarşamba Survivor yeni bölüm canlı izle! Survivor yeni bölümde neler olacak? Potada hangi isimler var? Survivor full izleme linki var mı? Survivor 2022 64. bölüm canlı izle! Survivor HD canlı izle...
Survivor All Star heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Geçen hafta elenen isim Ünlüler takımından Bora olmuştu ve Elif rahatsızlığından dolayı adaya veda etmişti. Bugün ise ada konseyinde bir kişi adaya veda edecek. Bugün yeni bölüm saat 20:00 'da başlayacaktır. Survivor canlı izle! Survivor canlı izle! 30 Mart Çarşamba Survivor yeni bölüm canlı izle! Survivor yeni bölümde neler olacak? Eleme potasında kimler var? Survivor bugünkü bölümde kavga mı çıkacak? Survivor canlı yayın izle! TV8 canlı izle! Survivor 64. bölüm izle! Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor haftanın hemen hemen her günü saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor. Survivor yarışmasını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
Geçtiğimiz hafta Survivor 2022'de elenen isim Ünlüler takımından Bora olmuştu. Elif ise rahatsızlığından dolayı yarışmadan çekilmişti. Bugün 30 Mart Survivor ödül oyunu oynanacak. Ada konseyinde ise bir kişi adaya veda edecek.
Survivor 2022: All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir.
Ünlüler
- Çağan Atakan Arslan
- Adem Kılıçcı
- Nagihan Karadere
- Aycan Yanaç
- Barış Murat Yağcı
- Merve Aydın
- Batuhan Karacakaya
- Sema Aydemir
- Furkan Kızılay
- Elif Yıldırım Gören
- Sercan Yıldırım
- Mert Öcal
- Birsen Bekgöz
- Parviz Abdullayev
- Ayşıl Özaslan
Gönüllüler
- Gökhan Keser
- Ogeday Girişken
- Evrim Keklik
- Seda Ocak
- Yasin Obuz
- Anıl Berk Baki
- Berkan Karabulut
- Sude Burcu
- Berna Keklikler
- Sadık Ardahan Uzkanbaş
- Nisa Bölükbaşı
- Hikmet Tuğsuz
- Yağmur Banda
- Yunus Emre Özden
- Gizem Kerimoğlu