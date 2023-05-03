Survivor CANLI izle! 3 Mayıs Survivor canlı yayın izle! Survivor 2023 başladı!
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TV8'de yayınlanan ve heyecan dolu dakikaların yaşandığı ekranların en çok izlenen yarışma programı Survivor canlı yayın araştırılıyor. Canlı izlemek linki ve daha fazlası tüm detaylarıyla haberimizde. Survivor 2023'te dokunulmazlık oyunları ve ödül oyunları ile büyük heyecan devam ediyor. Haftanın performans birincisi oyunlar sonunda seçiliyor. 3 Mayıs Survivor canlı yayın izle! Survivor canlı izle! haberimizde...
Survivor canlı izle! TV8'de yayınlanan ve heyecan dolu dakikaların yaşandığı ekranların en çok izlenen yarışma programı Survivor canlı yayın araştırılıyor. Canlı izlemek linki ve daha fazlası tüm detaylarıyla haberimizde. Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunları ve ödül oyunları ile büyük heyecan devam ediyor. Haftanın performans birincisi oyunlar sonunda seçiliyor. 3 Mayıs Survivor canlı yayın izle! Survivor canlı izle!
Survivor'ı canlı yayın ile izlemek için TV8 kanalını seyredebilir veya TV8 resmi internet sitesinden takip edebilirsiniz.
Survivor hafta sonu ve hafta içi her gün (Cuma hariç) saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor.
Ünlüler
- Yusuf Güney
- Ümit Erdim
- Murat Eken
- Seçkin Piriler
- Zeynep Alkan
- Aysu Keskin
- Cansu Büşra Tuman
- Berdan Mardini
- Barış Telli
- Kürşat Yalçınkaya
- Buse Plan
- Halil İbrahim Göker
Gönüllüler
- Alper Rende
- Özgür Tetik
- Aleyna Elibol
- Aziz Ozan Dilber
- Tunga Sayan
- Walison Fonseca
- Kardelen Kalender
- Asena Demirbağ
- Ayşe Gizem Avcı Ayan
- Osman Can Ural
- Chaby Han
- Elanur Pat