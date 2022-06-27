Survivor canlı izle! 27 Haziran Pazartesi TV8 Survivor yeni bölüm canlı izle! Survivor 147. bölümde neler olacak? Eleme adayları kim? TV8 canlı izle!
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TV8'in sevilen yarışması Survivor bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Dünkü bölümde 2. dokunulmazlığı Batuhan kazanmıştı ve 2. eleme adayı olarak Hikmet'in ismini söylemişti. Bugün yeni bir bireysel oyun oynanacak. Survivor canlı izle! 27 Haziran Pazartesi Survivor yeni bölüm canlı izle! Survivor yeni bölümde neler olacak? Potada hangi isimler var? Survivor full izleme linki var mı? Survivor 2022 147. bölüm canlı izle! Survivor HD canlı izle...
Survivor All Star heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Adaya en son Nagihan veda etmişti. Bugün yeni bölümde bireysellik mücadelesine devam edilecek. Bugün yeni bölüm saat 20:00 'da başlayacaktır. Survivor canlı izle! Survivor canlı izle! 27 Haziran Pazartesi Survivor yeni bölüm canlı izle! Survivor yeni bölümde neler olacak? Eleme potasında kimler var? Survivor bugünkü bölümde kavga mı çıkacak? Survivor canlı yayın izle! TV8 canlı izle! Survivor 147. bölüm izle!
Survivor haftanın hemen hemen her günü saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor. Survivor yarışmasını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
Son yapılan eleme konseyinde Survivor 2022'de elenen isim Nagihan olmuştu. Dünkü bireysel dokunulmazlığı Batuhan kazanmıştı. Batuhan eleme adayı olarak Hikmet'in ismini söylemişti. Bugün yeni bir oyun oynanacak. Bugün üçüncü 3. dokunulmazlık oynanacak.
Survivor 2022: All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir.
Yeni Ünlüler takımı (Kırmızı takım):
- - Adem
- - Batuhan
- - Nagihan
- - Ayşe
- - Hikmet
Yeni Gönüllüler takımı (Mavi takım):
- - Nisa
- - Atakan
- - Ogeday
- - Berkan
Ünlüler
- Çağan Atakan Arslan
- Adem Kılıçcı
- Nagihan Karadere
- Aycan Yanaç
- Barış Murat Yağcı
- Merve Aydın
- Batuhan Karacakaya
- Sema Aydemir
- Furkan Kızılay
- Elif Yıldırım Gören
- Sercan Yıldırım
- Mert Öcal
- Birsen Bekgöz
- Parviz Abdullayev
- Ayşıl Özaslan
Gönüllüler
- Gökhan Keser
- Ogeday Girişken
- Evrim Keklik
- Seda Ocak
- Yasin Obuz
- Anıl Berk Baki
- Berkan Karabulut
- Sude Burcu
- Berna Keklikler
- Sadık Ardahan Uzkanbaş
- Nisa Bölükbaşı
- Hikmet Tuğsuz
- Yağmur Banda
- Yunus Emre Özden
- Gizem Kerimoğlu