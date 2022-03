Survivor canlı izle! 22 Mart Survivor canlı yayın izle! Survivor All Star 2022 başladı! TV8 canlı yayın!

Survivor canlı izle haberimizde. Survivor AlL Star 2022'de sezonun ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı ve Ünlüler takımından Birsen ve Sercan eleme adayları olarak sürgün adasına gitti. Üçüncü dokunulmazlığı kazanan takım Ünlüler olmuştur. Bu sebeple de Gönüllüler takımı Gizem'i eleme adayı ve sürgün adasına göndermiştir. Survivor canlı izleme linki! 22 Mart 2022 Salı Survivor canlı yayın izle! Survivor All Star canlı yayın izle! 2022 Survivor All Star canlı yayın izle! 2022 Survivor canlı yayın nereden izlenir? 22 Mart Pazartesi günü canlı yayın izle! Survivor All Star canlı yayın nasıl izlenir? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SURVİVOR YARIŞMACILARI

Ünlüler Takımı:

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Parviz Abdullayev

Ayşıl Özaslan

Gönüllüler Takımı:

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Yunus Emre Özden

Gizem Kerimoğlu

