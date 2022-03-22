Survivor canlı izle! 22 Mart Salı TV8 Survivor yeni bölüm canlı izle! Survivor yeni bölümde neler olacak? Eleme potasında kimler var? TV8 canlı izle!

Survivor All Star heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Dün eleme adayı Barış olmuştu. Bugün haftanın 2. dokunulmazlığı oynanacak. Bugün yeni bölüm saat 20:00 'da başlayacaktır. Survivor canlı izle! Survivor canlı izle! 22 Mart Salı Survivor yeni bölüm canlı izle! Survivor yeni bölümde neler olacak? Eleme potasında kimler var? Survivor bugünkü bölümde kavga mı çıkacak? Survivor canlı yayın izle! TV8 canlı izle!

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Survivor haftanın hemen hemen her günü saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor. Survivor yarışmasını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

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SURVİVOR BU HAFTA KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz hafta Survivor 2022'de elenen isim Ünlüler takımından Mert olmuştu. Bir önceki elemede ise Berna adaya veda etmişti. Dün ilk eleme adayı Ünlüler takımından Barış oldu.

SURVİVOR 2022 ALL STAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Survivor 2022: All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir.

SURVİVOR ALL STAR KADROSU

Ünlüler

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Parviz Abdullayev

Ayşıl Özaslan

Gönüllüler

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Yunus Emre Özden

Gizem Kerimoğlu

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