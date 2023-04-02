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Survivor CANLI İZLE! 2 Nisan Survivor yeni bölüm İZLE! Survivor yeni bölüm izleme linki!

Survivor CANLI İZLE! 2 Nisan Survivor yeni bölüm İZLE! Survivor yeni bölüm izleme linki!

Gündem Haberleri

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un merakla beklenen yeni bölümü başladı. Survivor yarışmasının yeni bölüm izleme linki merak konusu oldu. Survivor yeni bölüm nereden izlenir? Survivor yeni bölüm izleme linki!

07:15 - 8'de Sağlık

08:30 - Müge Gülşen'le 2 .Sayfa

11:45 - Survivor 2023

12:15 - Survivor Panorama

15:00 - Canım Annem

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023 Yeni Bölüm

22.00 Tuzak

Survivor haftanın hemen hemen her günü saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor. Survivor yarışmasını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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