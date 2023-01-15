Ekranların en çok izlenen yarışma programları Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz Türkiye, Boxun Yıldızları, Yemekteyiz ve daha nicesini TV8 ekranlarından canlı izleyebilirsiniz. Yarışmaların dışında ekranların en farklı şov programı olan Gerçeğin Peşinde, Gel Konuşalım, Oynat Bakalım, Günaydın Doktor, Arda'nın Mutfağı, Survivor Panorama gibi sevilen programları da TV8 ekranlarından izleyebilirsiniz. Peki, Survivor canlı izle! 14 Ocak pazar Survivor canlı izleme linki! TV8 canlı izle!

TV8'in sevilen yarışması Survivor bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Survivor canlı izle! 14 Ocak pazar Survivor canlı izleme linki! TV8 canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Survivor haftanın hemen hemen her günü saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor. Survivor yarışmasını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

SURVİVOR CANLI İZLE!

SURVİVOR 2023 İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor 2023 ilk bölüm 15 Ocak Pazar akşamı ekrana gelecek. Her yıl gelenekselleşen Acun Ilıcalı'nın girişi ile başlayacak olan Survivor 2023'te 3 ayrı takım olarak mı yoksa iki ayrı takım olarak mı mücadele edileceği Pazar akşamı ekrana gelen ilk bölüm sonrası belli olacak.

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI; ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER-FENOMENLER

FENOMENLER

Alper Rende

Buse Plan

Halil İbrahim Göker

Elanur

Chaby Han

Kürşat Juan

ÜNLÜLER

Seçkin Piriler

Wilson

Zeynep Alkan

Aysu Keskin

Cansu Tuman

Yusuf Güney

Barış Telli

Murat Eken

GÖNÜLLÜLER

Aziz

Gizem Avcı

Aleyna

Asena

Osman Can

Özgür

Tunga