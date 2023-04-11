Survivor canlı izle! 11 Nisan Salı TV8 Survivor yeni bölüm canlı izle! Survivor 66. bölümde neler olacak? Eleme adayları kim? TV8 canlı izle!
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TV8'in sevilen yarışması Survivor bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Adaya en son Alper veda etmişti. Bugün ödül oyunu oynanacak. Survivor canlı izleme linki var mı merak edildi. Survivor canlı izle! 11 Nisan Salı Survivor yeni bölüm canlı izle! Survivor yeni bölümde neler olacak? Potada hangi isimler var? Survivor full izleme linki var mı? Survivor 2023 66. bölüm canlı izle! Survivor HD canlı izle...
Survivor 2023 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün ödül oyunu oynanacak. Bugün yeni bölüm saat 20:00 'da başlayacaktır. Survivor canlı izle! Survivor canlı izle! 11 Nisan Salı Survivor yeni bölüm canlı izle! Survivor yeni bölümde neler olacak? Eleme potasında kimler var? Survivor bugünkü bölümde kavga mı çıkacak? Survivor canlı yayın izle! TV8 canlı izle! Survivor 66. bölüm izle!
Survivor dizilerin olmadığı tüm günler saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor. Survivor yarışmasını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
Survivor 2023'ü TV8'den canlı izleyebilirsiniz veya TV8'in resmi sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz.
En son elenen isim Gönüllüler takımından Alper oldu.
Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir.
Ünlüler
- Yusuf Güney
- Ümit Erdim
- Murat Eken
- Seçkin Piriler
- Zeynep Alkan
- Aysu Keskin
- Cansu Büşra Tuman
- Berdan Mardini
- Barış Telli
- Kürşat Yalçınkaya
- Buse Plan
- Halil İbrahim Göker
Gönüllüler
- Alper Rende
- Özgür Tetik
- Aleyna Elibol
- Aziz Ozan Dilber
- Tunga Sayan
- Walison Fonseca
- Kardelen Kalender
- Asena Demirbağ
- Ayşe Gizem Avcı Ayan
- Osman Can Ural
- Chaby Han
- Elanur Pat