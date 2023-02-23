Survivor yarışmasında Çağla'yı göremeyen kullanıcılar tarafından elendi mi sorusu araştırılıyor. Çağla'nın neden yarışmada yer almadığı merak konusu oldu. Peki, Survivor Çağla ne oldu? Survivor Çağla neden yok, elendi mi? Çağla Taşdelen Survivor'dan ayrıldı mı? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitliyor. Survivor yarışmacıları arasında yer alan Çağla'yı göremeyen kullanıcılar Çağla neden yok? sorusunu araştırmakta. Çağla'nın neden yarışmada yer almadığı merak konusu oldu. Peki, Survivor Çağla ne oldu? Survivor Çağla neden yok, elendi mi? Çağla Taşdelen Survivor'dan ayrıldı mı?Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da gerçekleşen konsey sonrasında eleme adayları merak konusu oldu. Survivor'da bu haftanın eleme adayları Elanur, Barış Telli, Fatih, Tunga ve Batuhan olmuştur.

SURVİVOR ÇAĞLA NE OLDU?

Survivor'da bugün yarışmacılar ödül oyunu için yarıştılar. Yarışmacılardan Çağla Taşdelen ödül oyunu sırasında sakatlanma yaşanması sonrasında konseyde yer almamıştır. Konseyde Çağla'nın durumu hakkında bilgi veren Murat Ceylan, Çağla'nın kırıkları olabileceğini söylemesi üzerine takım arkadaşları gözyaşlarına boğulmuştur.