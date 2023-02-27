Survivor'un son bölümü sonrasında yarışmacılardan Çağla'nın sağlık durumu araştırılıyor. Çağla Taşdelen'in sağlık durumu merak konusu oldu. Peki, Survivor Çağla nasıl düştü? Survivor Çağla düşüşü! Çağla Taşdelen sakatlığı nasıl? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitliyor. Survivor yarışmacıları arasında yer alan Çağla'yı göremeyen kullanıcılar Çağla neden yok? sorusunu araştırmakta. Çağla'nın yarışma esnasında sakatlanmasının ardından sağlık durumu merak konusu oldu. Peki, Survivor Çağla nasıl düştü? Survivor Çağla düşüşü! Çağla Taşdelen sakatlığı nasıl? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ÇAĞLA KİMDİR?

Survivor 2023 Ünlüler takımına yedeklerden yeni gelen isimlerden birisi de Çağla Taşdelen oldu. Çağla Taşdelen antrenörlük yapmaktadır. Çağla Taşdelen Survivor 2023 yedeklerden Ünlüler takımına katıldı

SURVİVOR ÇAĞLA NASIL DÜŞTÜ?

Survivor'da geçtiğimiz hafta yarışmacılar ödül oyunu için yarıştılar. Yarışmacılardan Çağla Taşdelen ödül oyunu sırasında sakatlanma yaşanması sonrasında konseyde yer almamıştır. Konseyde Çağla'nın durumu hakkında bilgi veren Murat Ceylan, Çağla'nın kırıkları olabileceğini söylemesi üzerine takım arkadaşları gözyaşlarına boğulmuştur.