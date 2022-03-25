Survivor Çağla kimdir? Survivor 2022 voleybol oyununa katılan Ayça Çağla Altunkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Survivor'da 24 Mart voleybol mücadelesi yaşanıyor. Voleybol oyunundaki yarışmacılar kimlerdir merak ediliyor. Peki, Survivor Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Survivor voleybol oyununa katılan Ayça Çağla Altunkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ayrıntılar sizlerle...

SURVİVOR ÇAĞLA KİMDİR?

Ayça Çağla Altunkaya, 1999 yılında Yalova'da dünyaya gelmiştir. Altunkaya, hemşirelik okulundan mezun olmuş ve basketbol ile ilgilendiği biliniyor.

İkametine Yalova'da devam eden 21 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya Survivor'ın çekimlerinin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'nde görüntülenmişti.

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın birlikte olduğu Ilıcalı'ya ait olan sürat teknesinde yakalanan görüntülerle ortaya çıkmıştı. Survivor 2021 çekimlerindeki bir karesinin yayınlanmasının ardından magazinde ismi oldukça gündeme gelmiştir. Ayça Çağla Altunkaya'yı görenler Acun Ilıcalı'nın eski sevgilisi Şeyma Subaşı ile benzerliğini gözden kaçırmadı.

ACUN ILICALI İLEAYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA EVLENİYOR MU?

Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk olan Acun Ilıcalı ilişkisi hakkındaki soruları da yanıtladı. Candaş Tolga Işık'ın sorduğu "Uzun zamandır Çağla Altunkaya ile birliktesiniz. Allah mesut etsin. Tekrardan evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna Acun Ilıcalı şöyle yanıt verdi: "Şu anda kısmet bu işler. Tekrardan evlenirim ya da evlenmem diyemem ama tabii ki çok iyi bir ilişkim var. Beni mutlu ediyor. sağ olsun. Düşünceli, nazik ve çok zeki de buluyorum bu arada. Aynı dili konuştuğumuzu düşünüyorum. Herkesle çok yüksek iletişim kurabilen birisi de değilim. Onun tatlı dilli ve değişken muhabbetlere açık olması ve kendini geliştirmesi çok mutlu ediyor beni."

Haberler.com - Gündem