TV8 ekranlarında ilgiyle takip edilen Survivor'un yarışmacıları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor yarışmacılarından Çağla'nın hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Çağla kimdir? Çağla Taşdelen mesleği ne, kaç yaşında? Survivor Çağla İnstagram hesabı! İşte detaylar...

Özgür Tetik İnstagram hesabı! TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023 yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezon oyunlarıyla dikkat çeken Survivor'un yarışmacıları araştırılıyor. Gönüller takımın yer alan Çağla'nın hayatı merak konusu oldu. Çağla Taşdelen hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Survivor Çağla kimdir? Çağla Taşdelen mesleği ne, kaç yaşında? Survivor Çağla İnstagram hesabı!Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ÇAĞLA KİMDİR?

Survivor 2023 Ünlüler takımına yedeklerden yeni gelen isimlerden birisi de Çağla Taşdelen oldu. Çağla Taşdelen antrenörlük yapmaktadır. Çağla Taşdelen Survivor 2023 yedeklerden Ünlüler takımına katıldı.

SURVİVOR ÇAĞLA TAŞDELEN İNSTAGRAM HESABI!

Survivor yarışmacılarından Çağla Taşdelen İnstagram'da @caglatasdelen 4 bin takipçisi vardır.