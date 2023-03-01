Survivor dün akşam yayınlanan bölümünde eleme gecesi gerçekleşti. Konsey sonrasında Çağla'nın akıbeti merak konusu oldu. Peki, Survivor Çağla elendi mi, neden yok? Survivor Çağla kimdir? Çağla Taşdelen kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitliyor. Dün akşam gerçekleşen konsey sonrasında hangi yarışmacının elendiği merak konusu oldu. Yeni bölümde yarışmacılardan Çağla Taşdelen'i göremeyen kullanıcılar Çağla neden yok? sorusunu araştırıyor. Peki, Survivor Çağla elendi mi, neden yok? Survivor Çağla kimdir? Çağla Taşdelen kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ÇAĞLA KİMDİR?

Survivor 2023 Ünlüler takımına yedeklerden yeni gelen isimlerden birisi de Çağla Taşdelen oldu. Çağla Taşdelen antrenörlük yapmaktadır. Çağla Taşdelen Survivor 2023 yedeklerden Ünlüler takımına katıldı. Survivor yarışmacılarından Çağla Taşdelen İnstagram'da @caglatasdelen 4 bin takipçisi vardır.

SURVİVOR ÇAĞLA ELENDİ Mİ?

Survivor'da bu hafta eleme adayları Aziz, Fatih, Elanur, Çağla ve Asena olmuştur. Yapılan oylama sonrasında adaya veda eden isim Çağla olmuştur.