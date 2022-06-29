Survivor büyük ödül ne kadar, kaç TL 2022? Survivor All Star'da büyük ödül nedir? Survivor 2022 büyük ödül açıklandı mı, kim kazandı?

İlk bölümünden bu yana heyecan fırtınasına sahne olan ve izleyicileri ekrana bağlayan Survivor kısa bir süre sonra final yapacak. Yarışma hakkında detaylar merak edilirken Survivor ödülü ne? 2022 Survivor ödülü ne kadar, kaç TL, merak edildi. Survivor büyük ödül ne kadar, kaç TL 2022?

SURVİVOR BÜYÜK ÖDÜL NE 2022?

Survivor yarışması boyunca ter döken ve performans ortaya koyan yarışmacılar, şampiyonluğu kazanmak için çaba sarf etti. Final günü ise kazanan belli olacak ve ödül sahibini bulacak. Şampioynun kazanacağı ödül miktarı merak edildi.

Geçen yılın şampiyonu 500 bin TL kazanmıştı. Bu yıl ki rakam henüz netleşmezken miktarın 500 bin TL ile 1 milyon TL arası olması bekleniyor...

SURVİVOR YARIŞMACILARI PARA ALIYOR MU?

Survivor'da yarışmacılara günlük hayatlarında kazandıkları ücretler baz alınarak ödeme yapıldığı iddia ediliyor. Yarışmacının tanınırlığı ve kazancının yüksek olması ise, ödeme miktarını belirleyen faktörler arasında. Yarışmacılar haftalık ne kadar kazanıyor net bir bilgi bulunmamaktadır.

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz