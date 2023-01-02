Tv8 ekranlarının sevilen programında heyecan başlıyor. Her sene olduğu gibi sıkı sıkıya takip edilen Survivor yarışmasının yarışmacılarının belli olmasının ardından arama motorlarında Survivor Buse kimdir? Survivor Buse kaç yaşında, nereli? Survivor Buse Plan İnstagram hesabı ne? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

Survivor yarışmasının başlamasına az zaman kala merak edilenler arasında Survivor'da yarışacak olan isimler yer aldı. Yayınlanan tanıtım videosunun ardından yarışacak adayların kim oldukları merak edildi. Arama motorlarında ise Survivor Buse kimdir? Survivor Buse kaç yaşında, nereli? Survivor Buse Plan İnstagram hesabı ne? soruları aratıldı.

SURVİVOR BUSE KİMDİR?

Buse Plan 1995 doğumlu ve 2016'da Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümünden mezun oldu. Paylaşımları ile beğenilen fenomen Youtuber Buse Plan çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor. Buse Plan'ın instagram hesabı "buseplan"dır.