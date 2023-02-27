TV8 ekranlarında ilgiyle takip edilen Survivor'un yarışmacıları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor yarışmacılarından Buse hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Buse kimdir? Buse Plan ne iş yapıyor? Survivor Buse kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Buse Plan İnstagram hesabı! TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023 yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezon oyunlarıyla dikkat çeken Survivor'un yarışmacıları araştırılıyor. Gönüller takımında yer alan Buse hayatı merak konusu oldu. Buse Plan hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Survivor Buse kimdir? Buse Plan ne iş yapıyor? Survivor Buse kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR BUSE KİMDİR?

Buse Plan, 1995 doğumlu ve 2016'da Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümünden mezun oldu. Paylaşımları ile beğenilen fenomen YouTuber Buse Plan çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor. Buse Plan'ın İnstagram hesabı "buseplan"dır.