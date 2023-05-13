Survivor Buse elendi mi, nerede, neden yok? Survivor 2023 Buse Plan elendi mi, neden elendi? Survivor Buse kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor 2023'de sürpriz bir eleme yaşandı. Ertuğ, Buse, Kürşat ve Asena'nın yer aldığı eleme potasında Buse Plan adaya veda etti. Bunun ardından izleyiciler, Survivor Buse Plan elendi mi? Survivor 2023 Buse Plan elendi mi, neden yok? Survivor Buse Plan kimdir, kaç yaşında, nereli? merak etti.

Survivor'da bugün eleme yapıldı. Eleme sonrasında izleyiciler, Survivor Buse Plan elendi mi? Survivor 2023 Buse Plan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Buse Plan neden elendi? merak etti. Peki, Survivor Buse Plan kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR BUSE ELENDİ Mİ?

Bugün yapılan oylama sonucunda Buse Plan adaya veda eden isim oldu. Buse; Asena, Kürşat ve Ertuğ'dan daha az oy alarak adaya veda etti.

SURVİVOR BUSE KİMDİR?

Buse Plan, 1995 doğumlu ve 2016'da Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümünden mezun oldu. Paylaşımları ile beğenilen fenomen YouTuber Buse Plan çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor. Buse Plan'ın İnstagram hesabı "buseplan"dır.

Survivor'da 13 Mayıs 2023 tarihinde yapılan eleme konseyinde diğer yarışmacılardan daha az oy alarak elenen isim Buse Plan oldu.