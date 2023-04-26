Survivor'un yeni bölümünde aile ödülü sonrasında yarışmacıların aileleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor yarışmacılardan Buse'nin ailesinin kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor Buse annesi kim, ablası kimdir? 2023 Survivor Buse Plan ailesi kim? İşte detaylar...

Survivor'un bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde yarışmacılar aile ödülü için yarışacaklar. Aile ödülünde yarışmacılar, adaya gelen aileleri ve arkadaşları ile ilk kez görüştüler. Yeni bölüm sonrasında yarışmacıların aileleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarışmacılardan Buse'nin ailesi merak konusu oldu. Peki, Survivor Buse annesi kim, ablası kimdir? 2023 Survivor Buse ailesi kim? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR BUSE KİMDİR?

Buse Plan, 1995 doğumlu ve 2016'da Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümünden mezun oldu. Paylaşımları ile beğenilen fenomen YouTuber Buse Plan çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor. Buse Plan'ın İnstagram hesabı "buseplan"dır.