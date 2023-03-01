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Survivor bugün yok mu? Survivor bitti mi, neden bitti? Survivor bu akşam yok mu, neden yok?

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Survivor bugün yok mu? Survivor bitti mi, neden bitti? Survivor bu akşam yok mu, neden yok?

Survivor yeni bölümleriyle izleyiciyi ekranlara kilitliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor bugün yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Survivor bugün yok mu? Survivor bitti mi, neden bitti? Survivor bu akşam yok mu, neden yok? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasıyla büyük ilgiyle takip ediliyor. Yeni bölümleriyle adından söz ettiren Survivor, bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Survivor bugün var mı? sorusu araştırılmakta. Peki, Survivor bugün yok mu? Survivor bitti mi, neden bitti? Survivor bu akşam yok mu, neden yok? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR BUGÜN VAR MI?

Survivor, Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle geçtiğimiz haftalarda yayınlanmamıştı. TV8'de bugün Omuz Omuza programı yayınlanacağı için Survivor'un yeni bölümüyayınlanmayacaktır.

Survivor bugün yok mu? Survivor bitti mi, neden bitti? Survivor bu akşam yok mu, neden yok?

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Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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