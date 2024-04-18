Survivor bugün yok mu, neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Survivor maçtan sonra yayınlanacak mı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölüm izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Bugün TV8 ekranlarını açanlar maç yayını görünce Survivor bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Survivor maçtan sonra yayınlanacak mı, merak etti.

SURVİVOR BUGÜN YOK MU?





TV8 yayın akışına göre Survivor All Star yeni bölüm bu akşam yayınlanacak!

18 NİSAN TV YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor 2024

13:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

21:00 Konferans Ligi Özel

22:00 "Fenerbahçe - Olympiacos" Konferans Ligi

00:15 Cevap Ver Türkiye