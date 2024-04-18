Survivor bugün yok mu, neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Survivor maçtan sonra yayınlanacak mı?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölüm izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Bugün TV8 ekranlarını açanlar maç yayını görünce Survivor bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Survivor maçtan sonra yayınlanacak mı, merak etti.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölüm izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Bugün TV8 ekranlarını açanlar maç yayını görünce Survivor bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Survivor maçtan sonra yayınlanacak mı, merak etti.
SURVİVOR BUGÜN YOK MU?
TV8 yayın akışına göre Survivor All Star yeni bölüm bu akşam yayınlanacak!
18 NİSAN TV YAYIN AKIŞI
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor 2024
13:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
21:00 Konferans Ligi Özel
22:00 "Fenerbahçe - Olympiacos" Konferans Ligi
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