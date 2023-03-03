Survivor yeni bölümleriyle izleyiciyi ekranlara kilitliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor bugün yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Survivor bugün yok mu, neden yok? Survivor bu akşam var mı, yok mu? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasıyla büyük ilgiyle takip ediliyor. Yeni bölümleriyle adından söz ettiren Survivor, bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Survivor bugün var mı? sorusu araştırılmakta. Peki, Survivor bugün yok mu, neden yok? Survivor bu akşam var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR DÜN KİM ELEME ADAYI OLDU?

Dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımının kazanmasının ardından ünlüler takımının arasında eleme gerçekleşti. Yapılan oylama sonrasında Barış Telli eleme adayı olmuştur.

SURVİVOR BUGÜN VAR MI?

Survivor, Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle geçtiğimiz haftalarda yayınlanmamıştı. TV8 ekranlarında bu akşam Tuzak dizisi yayınlanması sebebiyle Survivor yayınlanmayacaktır.