TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor, bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar, Survivor bugün yok mu? sorusunu araştırıyor. Peki, Survivor bugün yok mu, neden yok? Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor saat kaçta, ne zaman? İşte detaylar...

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023 yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Merakla beklenen Survivor, bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından "Survivor bu akşam var mı?" sorusu araştırılıyor. Peki, Survivor bugün yok mu, neden yok? Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor saat kaçta, ne zaman? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR BUGÜN VAR MI?

Survivor yeni bölümüyle saat 20.00'da Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cumartesi ve Pazar akşamları TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır. Bu akşam Survivor yarışması yerine Tuzak dizisi yayınlanmaktadır.