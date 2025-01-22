Survivor bugün yok mu?

TV8 yayın akışından 20.00'de görülen Survivor saat gelmesine rağmen ekranlara gelmedi. Dizilerin yeni bölümlerinin kaldırılması ardından Survivor'ın da yayınlanmayacağı netleşti. Survivor bugün yok mu?

SURVİVOR NEDEN YOK?

Bolu Kartalkaya kayak merkezinde çıkan otel yangınından çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybederken milli yas ilan edildi.

Yangın faciası nedeniyle birçok kanalın yayın akışında da değişikliğe gidildi.

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle Survivor 2025'in yeni bölümünün yayınlanmayacağı öğrenildi. Yangın faciası nedeniyle birçok dizi de yeni bölüm yayınlamama kararı aldı.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yaşanan yangın faciası nedeniyle, 1 günlük milli yas ilan edildi. Bu nedenle televizyon kanalları dizilerin yeni bölümlerini bugün yayınlamayacak.