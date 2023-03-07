Survivor bugün var mı, yok mu? Survivor hangi günler yayınlanıyor? Survivor bu akşam var mı?
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Survivor yeni bölümleriyle izleyiciyi ekranlara kilitliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor bugün yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Survivor bugün var mı, yok mu? Survivor hangi günler yayınlanıyor? Survivor bu akşam var mı? İşte detaylar...
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması yeni bölümüyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor, bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Survivor bugün var mı? sorusu araştırılmakta. Peki, Survivor bugün var mı, yok mu? Survivor hangi günler yayınlanıyor? Survivor bu akşam var mı?Detaylar haberimizde...
TV8 YAYIN AKIŞI!
07:15 - 8'de Sağlık
08:30 - Müge Gülşen'le 2 .Sayfa
10:30 - Survivor 2023
12:15 - Survivor Panorama
15:00 - Canım Annem
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023 Yeni Bölüm
00:15 - Survivor Ekstra
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da bu hafta eleme adayları Barış, Murat, Buse ve Aysu olmuştur. Yapılan oylama sonrasında adaya veda eden isim Aysu Keskin olmuştur.