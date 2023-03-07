Survivor yeni bölümleriyle izleyiciyi ekranlara kilitliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor bugün yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Survivor bugün var mı, yok mu? Survivor hangi günler yayınlanıyor? Survivor bu akşam var mı? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması yeni bölümüyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor, bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Survivor bugün var mı? sorusu araştırılmakta. Peki, Survivor bugün var mı, yok mu? Survivor hangi günler yayınlanıyor? Survivor bu akşam var mı?Detaylar haberimizde...

TV8 YAYIN AKIŞI!

07:15 - 8'de Sağlık

08:30 - Müge Gülşen'le 2 .Sayfa

10:30 - Survivor 2023

12:15 - Survivor Panorama

15:00 - Canım Annem

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023 Yeni Bölüm

00:15 - Survivor Ekstra

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta eleme adayları Barış, Murat, Buse ve Aysu olmuştur. Yapılan oylama sonrasında adaya veda eden isim Aysu Keskin olmuştur.