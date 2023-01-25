TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor, bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar, Survivor bugün yok mu? sorusunu araştırıyor. Peki, Survivor bugün var mı, yok mu? Survivor bu akşam neden yok? Survivor bugün yok mu, neden yok? İşte detaylar...

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023 yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Merakla beklenen Survivor, bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından "Survivor bu akşam var mı?" sorusu araştırılıyor. Peki, Survivor bugün var mı, yok mu? Survivor bu akşam neden yok? Survivor bugün yok mu, neden yok? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR BUGÜN VAR MI?

Survivor yeni bölümüyle saat 20.00'da Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cumartesi ve Pazar akşamları TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır. Bu akşam Survivor yarışması yeni bölümüyle seyircisi ile buluşacak.