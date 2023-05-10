Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Dün haftanın 4. dokunulmazlığı oynanmıştı ve tüm eleme adayları belli olmuştu. Bugünkü yeni bölüm fragmanı ise yayınlanmadı. Peki, Survivor bugün var mı, yok mu, 95. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Survivor 2023 95. yeni bölüm olacak mı? İşte detaylar...

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Peki, Survivor bugün var mı, yok mu, 95. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Survivor 2023 95. yeni bölüm olacak mı? Bilgiler sizlerle...

SURVİVOR BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Survivor yeni bölümüyle bugün saat 20:00'da başlayacak. Dünkü bölüm 94. bölümdü. Survivor'ın 96. bölüm fragmanı da yayınlandı ve 96. bölüm Perşembe günü yayınlanacak. Fakat 95. bölüm fragmanı yayınlanmadığı için izleyiciler bugün yeni bölüm olmayacak mı merak etmişti. TV8 yayın akışına baktığımızda bugün Survivor yeni bölümünün olduğunu görüyoruz.

TV8 YAYIN AKIŞI (10 MAYIS 2023)

16:00 -Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 -Survivor 2023 / Yeni Bölüm

22:00 -Şampiyonlar Ligi "Milan - Inter" / Canlı

SURVİVOR 95. BÖLÜM FRAGMANI NEDEN YAYINLANMADI?

Survivor 95. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı bilinmiyor. Fakat perşembe günü yayınlanacak olacak 96. bölümün fragmanı Youtube'da yayınlanmıştı. Bugün yeni bölümün olacağı ve eleme konseyinin yapılacağı tahmin ediliyor.

SURVİVOR HAFTANIN KADROSU

Mavi takım:

Yusuf

Özgür

Kürşat

Buse

Asena

Kırmızı takım: