Survivor yeni bölümleriyle izleyiciyi ekranlara kilitliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor bugün yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Survivor bugün var mı? Survivor yeni bölüm ne zaman? Survivor bu akşam var mı, yok mu? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasıyla büyük ilgiyle takip ediliyor. Yeni bölümleriyle adından söz ettiren Survivor, bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Survivor bugün var mı? sorusu araştırılmakta. Peki, Survivor bugün var mı? Survivor yeni bölüm ne zaman? Survivor bu akşam var mı, yok mu?Detaylar haberimizde...

TV8 YAYIN AKIŞI!

07:15 - 8'de Sağlık

08:30 - Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

10.30 - Survivor 2023

12:15 - Survivor Panorama

15:00 - Canı Annem

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 - Surivor 2023 Yeni bölüm

00:15 - Survivor Ekstra

SURVİVOR BUGÜN VAR MI?

Survivor, Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle geçtiğimiz haftalarda yayınlanmamıştı. Survivor'un yeni bölümü ile bugün TV8 ekranlarında yayınlanacaktır.