Survivor yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kitliyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasında Survivor yarışması bugün yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Survivor bugün var mı? Survivor ne zaman başlayacak? Survivor bu akşam var mı, yok mu? İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Meydana gelen depremlerin ardından Survivor yarışmasının akıbeti merak konusu oldu. Peki, Survivor bugün var mı? Survivor ne zaman başlayacak? Survivor bu akşam var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR YARIŞMACILARI DEPREMİ ÖĞRENDİLER!

İki haftalık aranın ardından dün akşam yeni bölümü ekrana gelen yarışmanın sonunda yarışmacıların depremi öğrendiği anlar yayınlandı. Uzun hali bu akşam yayınlanması planlanan Survivor'da ada konseyinde bir araya gelen yarışmacılar, depremi öğrenince gözyaşlarına boğuluyor. Yaşanan deprem felaketinden bahseden Acun Ilıcalı, "Zor bir dönemi yaşıyoruz" diyor.