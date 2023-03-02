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Survivor bugün var mı? Survivor bu akşam var mı, yok mu?

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Survivor bugün var mı? Survivor bu akşam var mı, yok mu?

Survivor yeni bölümleriyle izleyiciyi ekranlara kilitliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor bugün yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Survivor bugün var mı? Survivor bu akşam var mı, yok mu? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasıyla büyük ilgiyle takip ediliyor. Yeni bölümleriyle adından söz ettiren Survivor, bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Survivor bugün var mı? sorusu araştırılmakta. Peki, Survivor bugün var mı? Survivor bu akşam var mı, yok mu?Detaylar haberimizde...

SURVİVOR BUGÜN VAR MI?

Survivor, Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle geçtiğimiz haftalarda yayınlanmamıştı. Survivor bugün yeni bölümüyle TV8 ekranlarında saat 20.00'da yayınlanacaktır.

Survivor bugün var mı? Survivor bu akşam var mı, yok mu?

Survivor bugün var mı? Survivor bu akşam var mı, yok mu?

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Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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