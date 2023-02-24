Survivor yeni bölümleriyle izleyiciyi ekranlara kilitliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor bugün yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Survivor bugün var mı? Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasıyla büyük ilgiyle takip ediliyor. Yeni bölümleriyle adından söz ettiren Survivor, bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Survivor bugün var mı? sorusu araştırılmakta. Peki, Survivor bugün var mı? Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

TV8 YAYIN AKIŞI!

07:15 - Doğduğun Ev Kaderindir

10:30 - Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa "Deprem Özel"

12:00 - Kırmızı Oda

20:00 - Tuzak

22:15 - Sıfırıncı Gün

SURVİVOR BUGÜN VAR MI?

Survivor, Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle geçtiğimiz haftalarda yayınlanmamıştı. TV8'de bugün Tuzak dizisinin yeni bölümünün yayınlanması sebebiyle Survivor yayınlanmayacaktır.