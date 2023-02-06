TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor, bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar, Survivor bugün yok mu? sorusunu araştırıyor. Peki, Survivor bugün var mı? Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor bu akşam neden yok? İşte detaylar...

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023 yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Survivor, bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından "Survivor bugün var mı?" sorusu araştırılıyor. Peki, Survivor bugün var mı? Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor bu akşam neden yok? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR BUGÜN VAR MI?

Survivor yeni bölümüyle saat 20.00'da Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cumartesi ve Pazar akşamları TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik deprem bölgede büyük bir yıkıma neden olurken, şehirde saat 13.24 itibarıyla bu kez Elbistan merkezli 7.6'lık yeni bir deprem daha meydana gelmişti. Meydana gelen depremlerin ardından TV8'in yayın akışında NTV ortak yayınıyla Deprem Özel programı yayınlanacağı için bu akşam Survivor yayınlanmayacaktır.