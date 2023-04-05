Survivor bugün konsey yok mu? 5 Nisan Survivor bu akşam eleme var mı?
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Survivor'da bu akşam açık artırma oyunu gerçekleşti. İzleyiciler tarafından bu akşam konsey olacak mı sorusu araştırılmakta. Peki, Survivor bugün konsey yok mu? 5 Nisan Survivor bu akşam eleme var mı? İşte detaylar...
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Survivor'da bu akşam ödül oyunu ardından açık artırma oyunu oynandı. Açık artırma oyununu hangi yarışmacının kazandığı merak konusu oldu. Peki, Survivor bugün konsey yok mu? 5 Nisan Survivor bu akşam eleme var mı? Detaylar haberimizde...
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu hangi takımın kazanacağı merak konusu oldu. Kıyasıya mücadelenin gerçekleştirdiği iletişim oyununda 7-8 gönüllüler takımı öndedir. Ödül oyununun kazananı Gönüllüler takımı olmuştur.