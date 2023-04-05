Survivor bugün konsey yok mu? 5 Nisan Survivor bu akşam eleme var mı?

Survivor'da bu akşam açık artırma oyunu gerçekleşti. İzleyiciler tarafından bu akşam konsey olacak mı sorusu araştırılmakta. Peki, Survivor bugün konsey yok mu? 5 Nisan Survivor bu akşam eleme var mı? İşte detaylar...