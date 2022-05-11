Survivor bugün kim kazandı? Survivor ödül oyunu hangi takım kazandı? 11 Mayıs Survivor hangi takım kazandı?

2022 Survivor All Star yarışması seyirciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen Survivor yarışması ödül oyunu kim kazandı ve kim kaybetti merak konusu oldu. Survivor All Star yarışması Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunumuyla Tv8'de yayınlanmaktadır. Survivor ödül oyununu kim kazandı, Survivor bu akşam ödül oyununu kim kazandı seyirciler tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor sezonu Ünlüler ve Gönüllüler kıyasıya mücadele ediyor. Survivor bugün kim kazandı? Survivor ödül oyunu kim kazandı? Survivor son bölümde neler oldu?

SURVİVOR BUGÜN KİM KAZANDI?

Survivor da son yayınlanan bölümde ödül oyunu oynandı. Yemek ödülü için her iki takımda kıyasıya mücadele verdi. Survivor bugün kim kazandı seyirciler tarafından merak ediliyor. Son oynanan ödül oyununda kazanan takım Ünlüler oldu.

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor'da son bölüm ödül oyunu oynandı. Ödülü kazanan takım yemek yiyebilecek. Kıyasıya mücadele eden Ünlüler ve Gönüllüler takımı oyun esnasında gergin anlar yaşandı. Bayrağa kalan oyunda Ünlüler takımı galip geldi.

SURVİVOR YARIŞMACILARI

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev, Aşkım Burçe Tunay

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel, Yağmur Banda

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