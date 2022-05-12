Survivor bugün dokunulmazlık oyunu yok mu, neden yok? Dokunulmazlık oyunu ne zaman? Bugün Ödül oyunu mu var?

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Survivor bugün dokunulmazlık oyunu yok mu? Dokunulmazlık oyunu ne zaman, neden yok? Bugün Ödül oyunu mu var?

SURVİVOR 12 MAYIS BUGÜN DOKUNULMAZLIK OYUNU YOK MU, NEDEN YOK?

Survivor'da geçtiğimiz hafta Parviz ve Merve sakatlığından dolayı yarışmadan çekilmek zorunda kalmıştı. Bundan dolayı geçen hafta 3 dokunulmazlık oynandı ve bu hafta da 3 dokunulmazlık oynanacak. Bu yüzden aradaki 1 hafta yeni bir eleme olmadı. Bundan dolayı bugün Ödül oyunu oynanacak. Dokunulmazlık oyunlarının ise yarın veya Cumartesi günü oynanması bekleniyor.

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Survivor Çarşamba günleri hariç, haftanın hemen hemen her günü saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor. Survivor yarışmasını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

SURVİVOR GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz hafta Survivor 2022'de elenen isim Ünlüler takımından Barış olmuştu. Bugün ise yeni bir ödül oyunu oynanacak.

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