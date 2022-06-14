Survivor bu hafta tüm eleme adayları kimler? 1. 2. 3. 4. eleme adayları! 14 Haziran Survivor All Star eleme adayları kimdir?
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Survivor'da bugün haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Bunun ardından Ünlüler eleme potası için bir isim yazdı. Peki, Survivor eleme adayları kimler? 14 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu? Ünlüler'de eleme potasına kim gitti? İşte bilgiler...
Survivor eleme adayı kim? Survivor kim elendi ve adaya kim veda etti merak ediliyor. TV8'de yayınlanan Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Survivor elenen isim kim olduğu izleyenler tarafından merak ediliyor. Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 2022 Survivor kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? 14 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu? Ünlüler'de eleme potasına kim gitti? İşte detaylar...
Bugünkü dokunulmazlığı kazanan takım Gönüllüler oldu. Gönüllüler hem erkeklerde hem kadınlarda oyunu kazandı ve dokunulmazlığın sahibi oldu. Ünlüler takımı birazdan ada konseyinde bir isim yazacak.
Bu haftanın 3. eleme adayı Hikmet olurken 4. eleme adayı Anıl oldu.
Bu haftanın 3. eleme adayı:
- Hikmet : 3
- Ayşe : 1
Bu haftanın eleme adayları:
- 1. eleme adayı : Nisa
- 2. eleme adayı : Atakan
- 3. eleme adayı : Hikmet
- 4. eleme adayı : Ogeday
4. eleme adayı Gönüllüler takımından olacak. Berkan performans 1. si olduğu için 4. eleme adayı Ogeday oluyor.
Geçen hafta Survivor'da elenen isim Anıl olmuştu.