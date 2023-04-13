Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ödül oyunu ve iletişim oyunu oynanacak. İzleyiciler bu hafta hiç dokunulmazlık oyunu oynanmayınca nedenini merak etti. Peki, Survivor bu hafta dokunulmazlık oyunu yok mu, neden yok, eleme adayları kimler? Survivor 2023 bu hafta dokunulmazlık neden oynanmadı? İşte detaylar...

Bu hafta dokunulmazlık oyunu neden yok? Survivor bu hafta eleme adayları kimler oldu? Bu hafta eleme yok mu? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Survivor bu hafta dokunulmazlık oyunu yok mu, neden yok, eleme yok mu, eleme adayları kimler? Survivor 2023 bu hafta dokunulmazlık neden oynanmadı? Eleme adayları belli değil mi? Bu hafta eleme yapılmayacak mı? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2023 BU HAFTA DOKUNULMAZLIK OYUNU YOK MU, NEDEN YOK?

Survivor'da bu hafta yayınlanan bölümlerde dokunulmazlık oyunu oynanmadı. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Fakat geçtiğimiz gün Gönüllüler takımından Merve diskalifiye edilmişti. Bundan dolayı bu hafta ekstra bir eleme yapılmayacağı tahmin ediliyor. Haliyle bu hafta genellikle ödül oyunları oynanıyor.

SURVİVOR BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da en son Gönüllüler takımındaki Alper elenmişti. Geçtiğimiz gün yapılan konseyde ise Merve diskalifiye edilmişti. Merve'nin diskalifiye olmasından dolayı Ünlüler takımından Asena, Gönüllüler takımına geçti.

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Survivor haftanın tüm günleri TV8'de ekranlara geliyor. Bazı günler dizilerden dolayı yarım bölüm yayınlanabiliyor. Örneğin Cuma günü Tuzak dizisi var. Survivor Cuma günleri 20:00 - 22:15 saatleri arasında yayınlanmaktadır.

SURVİVOR GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz hafta Survivor 2023'de elenen isim Gönüllüler takımından Alper olmuştu.