Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor pazar günleri yayınlanıyor mu? 12 Mart Survivor bugün var mı?
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Survivor yeni bölümleriyle izleyiciyi ekranlara kilitliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor bugün yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor pazar günleri yayınlanıyor mu? 12 Mart Survivor bugün var mı? İşte detaylar...
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması yeni bölümüyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor, bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Survivor bugün var mı? sorusu araştırılmakta. Peki, Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor pazar günleri yayınlanıyor mu? 12 Mart Survivor bugün var mı?Detaylar haberimizde...
TV8 YAYIN AKIŞI!
07:15 - 8'de Sağlık
08:30 - Müge Gülşen'le 2 .Sayfa
11:45 - Survivor 2023
12:15 - Survivor Panorama
15:00 - Canım Annem
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023 Yeni Bölüm
22:15 - Tuzak
00:15 - Survivor Ekstra
SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?
Survivor'da geçtiğimiz hafta eleme adayları Barış, Murat, Buse ve Aysu olmuştur. Yapılan oylama sonrasında adaya veda eden isim Aysu Keskin olmuştur. Bu hafta Gönüllüler takımından Asena ve Merve'nin tartışmasından dolayı Senem'in yarışmadan ayrıldığını açıklamıştır. Gönüllüler takımında bir kişinin ayrılması sebebiyle bu hafta eleme olmayacaktır.