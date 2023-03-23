Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor hangi günler yayınlanıyor? 23 Mart Survivor bugün var mı?
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Survivor yeni bölümleriyle izleyiciyi ekranlara kilitliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor bugün yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor hangi günler yayınlanıyor? 23 Mart Survivor bugün var mı? İşte detaylar...
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması yeni bölümüyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor, bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Survivor bugün var mı? sorusu araştırılmakta. Peki, Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor hangi günler yayınlanıyor? 23 Mart Survivor bugün var mı? Detaylar haberimizde...
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununda kıyasıya rekabet gerçekleşti. Gönüllüler takımının dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından ünlüler takımında eleme gerçekleşecek. Eleme adayları sırasıyla şu şekildedir:
1. eleme adayı: Murat
2. eleme adayı: Aziz
3.eleme adayı: Asena
4.eleme adayı: Elanur
5.eleme adayı: Barış
TV8 YAYIN AKIŞI!
07:15 - 8'de Sağlık
08:30 - Müge Gülşen'le 2 .Sayfa
11:45 - Survivor 2023
12:15 - Survivor Panorama
15:00 - Canım Annem
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023 Yeni Bölüm
00:15 - Survivor Ekstra