Survivor yeni bölümleriyle izleyiciyi ekranlara kilitliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor bugün yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor hangi günler yayınlanıyor? 23 Mart Survivor bugün var mı? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması yeni bölümüyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor, bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Survivor bugün var mı? sorusu araştırılmakta. Peki, Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor hangi günler yayınlanıyor? 23 Mart Survivor bugün var mı? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununda kıyasıya rekabet gerçekleşti. Gönüllüler takımının dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından ünlüler takımında eleme gerçekleşecek. Eleme adayları sırasıyla şu şekildedir:

1. eleme adayı: Murat

2. eleme adayı: Aziz

3.eleme adayı: Asena

4.eleme adayı: Elanur

5.eleme adayı: Barış

TV8 YAYIN AKIŞI!

07:15 - 8'de Sağlık

08:30 - Müge Gülşen'le 2 .Sayfa

11:45 - Survivor 2023

12:15 - Survivor Panorama

15:00 - Canım Annem

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023 Yeni Bölüm

00:15 - Survivor Ekstra