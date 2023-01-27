Ekranların sevilen yarışma programı Survivor bu akşam var mı? Merak ediliyor. Survivor programının yeni sezonu, izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Peki, Survivor bu akşam var mı? Survivor bu akşam yayınlanacak mı? Survivor yeni bölüm ne zaman saat kaçta? 27 Ocak TV8 yayın akışı!

Survivor bu akşam var mı? Sorusu, Survivor yeni bölümü izlemek isteyenler tarafından arama motorları üzerinde sıklıkla araştırılıyor. Survivor, 17. sezonuna da dikkatleri üzerinde çekmeyi başardı ve yeni yarışmacı kadrosu ile birlikte Tv8 ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Peki, Survivor bu akşam var mı? Survivor bu akşam yayınlanacak mı? Survivor yeni bölüm ne zaman saat kaçta? 27Ocak TV8 yayın akışı!

SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI?

İzleyiciler tarafından yoğun ilgi ile karşılanan yarışma programı Survivor 26 Ocak Perşembe akşamı Tv8 ekranlarında yayınlanacak fakat heyecanla beklenen Survivor 2023, bu akşam geç başlayacak. Tuzak dizisinin hemen ardından Tv8 kanalarında saat 23:15'de yayına girecek.

SURVİVOR HANGİ GÜNLER VAR?

Survivor yarışma programı Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günleri TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Survivor All Star 2022 yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da TV8'de. Survivor yarışma programı Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günleri TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.

27 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Doya Doya Moda

12:45 Canım Annem

13:45 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

19:15 Yabancı Sinema Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu

22:30 Survivor 2023