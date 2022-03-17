Survivor bu akşam kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması heyecan içinde devam ediliyor. Bu hafta Survivor iletişim ödülünü kim kazandı ve Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor iletişim oyununu kim kazandı?
2022 Survivor All Star TV8'de haftanın yedi günü seyircisi ile buluşuyor. Herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen Survivor yarışması bu hafta hangi takım iletişim oyununu kazandı izleyenler tarafından araştırılıyor. Survivor iletişim oyununu kim kazandı ve Survivor iletişim ödülü neydi merak konusu oldu. Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Detaylar haberimizdedir…
Survivor 2022 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. En son oynanan ödül oyununda kıyasıya bir mücadele vardı. Survivor All Star'da en son oynanan ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Bu akşam oynanacak olan ödül oyununu kazanan Ünlüler takımı oldu.
2022 Survivor bu akşam kim elendi ve Survivor'da kimin adaya veda ettiği merak konusu oldu. Survivor dokunulmaz oyunu kaybeden Ünlüler takımında birinci aday Mert oldu. Ünlüler takımında ikinci aday Barış üçüncü ve dördüncü aday ise Evrim ve Berna eşit oy alarak potaya girdi. Survivor'da yapılan oylama sonucu aralarından en az oyla bir kişi bu hafta adaya veda eden isim olacak. Beşinci aday Adem oldu. 2022 Survivor'da elenen isim Gönüllüler takımından Berna oldu.
- EVRİM : 7
- BERNA : 7
Ünlüler Takımı:
Çağan Atakan Arslan
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Furkan Kızılay
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Mert Öcal
Birsen Bekgöz
Parviz Abdullayev
Ayşıl Özaslan
Gönüllüler Takımı:
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Evrim Keklik
Seda Ocak
Yasin Obuz
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Berna Keklikler
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Nisa Bölükbaşı
Hikmet Tuğsuz
Yağmur Banda
Yunus Emre Özden
Gizem Kerimoğlu