Survivor bu akşam kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

2022 Survivor All Star TV8'de haftanın yedi günü seyircisi ile buluşuyor. Herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen Survivor yarışması bu hafta hangi takım iletişim oyununu kazandı izleyenler tarafından araştırılıyor. Survivor iletişim oyununu kim kazandı ve Survivor iletişim ödülü neydi merak konusu oldu. Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR BU AKŞAM KİM KAZANDI?

Survivor 2022 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. En son oynanan ödül oyununda kıyasıya bir mücadele vardı. Survivor All Star'da en son oynanan ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Bu akşam oynanacak olan ödül oyununu kazanan Ünlüler takımı oldu.

SURVİVOR BU AKŞAM KİM ELENDİ?

2022 Survivor bu akşam kim elendi ve Survivor'da kimin adaya veda ettiği merak konusu oldu. Survivor dokunulmaz oyunu kaybeden Ünlüler takımında birinci aday Mert oldu. Ünlüler takımında ikinci aday Barış üçüncü ve dördüncü aday ise Evrim ve Berna eşit oy alarak potaya girdi. Survivor'da yapılan oylama sonucu aralarından en az oyla bir kişi bu hafta adaya veda eden isim olacak. Beşinci aday Adem oldu. 2022 Survivor'da elenen isim Gönüllüler takımından Berna oldu.

EVRİM : 7

BERNA : 7

SURVİVOR YARIŞMACILARI

Ünlüler Takımı:

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Parviz Abdullayev

Ayşıl Özaslan

Gönüllüler Takımı:

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Yunus Emre Özden

Gizem Kerimoğlu

SURVİVOR SON BÖLÜM NELER OLDU?

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